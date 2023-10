Pullman Mestre | “è caduto un bus” | i soccorsi dopo l’incidente – Video

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – "E' appenaun autobus". Unprecipita a, Venezia, precipita da un cavalcavia verso Marghera: nell'incidente almeno 21 morti e numerosi feriti. I primi soccorritori, come documentano ipubblicati sui social, si trovano davanti scene terribili. Sul posto arrivano i vigili del fuoco e decine di ambulanze. Le operazioni di soccorso sono complicate dalle condizioni del mezzo, che si è incendiatoessere precipitato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

“Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che ...

Venezia - Era un pullman di linea quello precipita to da un cavalcavia a Mestre sulla linea ferroviaria. Il bus ha fatto un volo di circa 10 metri: ...

Le immagini mostrano i soccorsi poco dopo l’incidente avvenuto a Mestre dove un Pullman è precipita to da un cavalcavia , rovesciandosi e prendendo ...

Almeno 20 morti e un numero imprecisato di feriti nel drammatico incidente di oggi a Mestre, Venezia: un Pullman è precipita to dal cavalcavia Vempa ...

Un volo di circa 10 metri , quello di un pullman di linea precipita to da un cavalcavia a Mestre . Nel terribile incidente almeno 21 vittime, morte ...

Terribile incidente a. Un autobus è precipitato dA un cavalcavia, finendo sui cavi dell'elettricità e prendendo fuoco all'improvviso. Le informazioni al momento sono ancora frammentarie, ma sembrerebbe che ci siano ...Intanto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto in diretta in tv per aggiornare sulla situazione del bus precipitato a: "Il" coinvolto nell'incidente "stava andando da ...

Incidente a Mestre, autobus precipita da cavalcavia. DIRETTA Sky Tg24

Mestre, pullman precipita dal cavalcavia e va a fuoco: almeno 21 vittime e 12 feriti secondo la Prefettura Fanpage.it

Dopo la tragedia di Mestre, nella quale sono morte almeno 21 persone dopo che un pullman è precipitato da un cavalcavia, è stato attivato immediatamente dall'Usl 3 di Venezia ...Mestre, pullman precipita dal cavalcavia: almeno 21 morti. Un pullman è precipitato da un tratto sopraelevato a Mestre finendo sul sedime ferroviario che scorre accanto alla strada principale. Secondo ...