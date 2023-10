Pulcinella Totem | al via la rassegna di musica | teatro e danza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn viaggio tra le maschere e il loro significato culturale. Al via, da mercoledì 11 ottobre 2023,, 6 spettacoli nella X Municipalità (Bagnoli – Fuorigrotta) di Napoli a cura de Il Canto di Virgilio con la direzione artistica di Carlo Faiello. La(ad ingresso gratuito) è stata presentata nell’ambito della II edizione di Affabulazione. Espressioni della Napoli Policentrica, progetto culturale promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. ConIl Canto di Virgilio intende dare continuità al progetto “I Giorni delle Calende” già realizzato – con notevole successo – in Affabulazione 2022 presso la medesima Municipalità. I Giorni delle calende rappresentano uno spazio temporale ...