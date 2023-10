PSV-Siviglia | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 ottobre 2023) Riportiamo ledi PSV-, partita valevole per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, e dal quarto uomo Rapuano. VAR e AVAR saranno rispettivamente Irrati e il portoghese Tiago Martins. Calcio d’inizio ore 21 allo Philips Stadion di Eindhoven. Reduce dalla pesante sconfitta subita nella prima giornata in casa dell’Arsenal, il PSV proverà subito a riprendersi questa sera davanti al proprio pubblico per non veder perdere il treno qualificazione. La squadra guidata da Peter Bosz affronterà ilincontrato nella passata stagione in occasione dei playoff di Europa League. Tra andata e ritorno ad avere la meglio furono gli andalusi capaci di imporsi 3-0 in casa, prendendosi però ...