(Di martedì 3 ottobre 2023) Mikeè in trattativa con ilper il rinnovo del suo contratto. Il PSG, club in cui è cresciuto, vuole però riportarlo a casa

Mike Maignan , portiere del Milan , è cresciuto nel PSG, rivale del Diavolo in Champions League. Porta aperta per un suo ritorno a casa?

Ascolta 'Milan, tutta le verità sul rinnovo di: richiesta, offerta, summit programmato e le minaccee Chelsea' su Spreaker. LE CIFRE - L'idea del Milan sarebbe quella di portare l'attuale ...Il Dortmund, invece, ha perso per 2 - 0 in casa del, che quindi ora guida il raggruppamento. ... La lista UEFA del Milan Portieri: Mike, Marco Sportiello, Antonio Mirante. Difensori: Pierre ...

PSG su Maignan: al Milan soldi e una contropartita che farebbe scalpore Pianeta Milan

Milan, rinnovo Maignan: avances dal PSG e non solo Footballnews24.it

Al Signal Iduna Park di Dortmund, mercoledì sera 4 ottobre andrà in scena la seconda giornata della fase a gironi di Champions League tra Milan e Borussia.Per questo motivo si tratta di una sfida davvero di enorme importanza per il Milan: in palio ci sono punti pesanti perché tutti lascia pensare che il PSG dovrebbe prendersi ... In difesa, davanti a ...