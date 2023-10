Protocollo Asl Salerno-Codere per prevenire disturbi da azzardo e dipendenze

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Eventi ed incontri volti alla formazione degli addetti del settore, in particolare degli operatori delle sale bingoil Disturbo da Gioco d’e dellepatologiche: è questo l’obiettivo deld’intesa firmato dalla ASL diItalia, operatore internazionale di gioco legale. In linea con l’attuazione degli obiettivi programmatici del Piano Regionale 2019-2020 e con la Legge della Regione Campania n. 2/2020 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”, l’U.O.C. Ser.D. 2 in sinergia consi occuperà dell’organizzazione di eventi ed incontri volti alla formazione degli addetti del ...