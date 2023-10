Proroga Smart working fragili | come funziona fino a dicembre 2023

Leggi su leggioggi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Cosa cambia da ottobre per il diritto allodei lavoratori? Il Decreto Proroghe (Decreto 132 del 29 settembre– Disposizioni urgenti in materia didi termini normativi e versamenti fiscali) prevede, tra le altre cose, una serie di novità in materia di accesso al lavoro agiole per i lavoratori, in deroga alla normativa sul lavoro a distanza contenuta, ricordiamolo, nella Legge 22 maggio 2017 numero 81.La deroga in parola non è l’unica ancora vigente nel. Si segnalano infatti le disposizioni riguardanti i genitori di figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19.Analizziamo la novità in dettaglio. Indice...