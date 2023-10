Pronostici di oggi 3 ottobre | Champions League con Napoli-Real Madrid e Inter-Benfica

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 1 ottobre , è il turno di Juve e Roma in serie A con i bianconeri che sfidano l’Atalanta in una ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 1 ottobre , è il turno di Juve e Roma in serie A con i bianconeri che sfidano l’Atalanta in una ...

Restando al presente, l'attaccante fa iper le sfide Champions delle italiane: 'Dico che ... Ho avuto la possibilità di andare alla Juventus:tra juve, Inter e Milan, farei una scelta ...SOTTO ESAME ANCHE SOTTIL Un anno fa la sua Udinese era terza in classifica con 16 punti ed era indicata come la sorpresa assoluta della Serie A:, con soli quattro punti in sette giornate, ...

Pronostici di oggi 2 ottobre, Monday Night con serie A, Premier League e Liga Infobetting

Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Lunedì 2 Ottobre 2023 Bottadiculo

Il Napoli non ha mai perso nelle precedenti 5 gare interne disputate in Champions League, 3 vittorie su 3 nella fase a gironi (4-1 al Liverpool, 4-2 all' Ajax e 3-0 ai Rangers) a cui hanno fatto ...Nel Gruppo D di Champions League soltanto il Salisburgo è riuscito a conquistare i tre punti all'esordio. Gli austriaci sono riusciti ad imporsi per "2-0" sul campo di un Benfica che domani sera sarà ...