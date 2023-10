Ila batterie circolerà in Italia sulla Altamura - Matera, gestita dalle Ferrovie Appulo Lucane (Fal). Il convoglio, prodotto da Stadler, è stato presentato a Expo Ferroviaria a partire dal ...... PRESENTATO ILESPOSTO CONGIUNTO PER DIRE BASTA A TRUFFE E RAGGIRI 18 Luglio 2023 ... per un fine settimana a Roma, Firenze, Venezia, Milano o Torino, se sommiamo alloggio (B&B), viaggio (...

Inaugurato il primo treno a idrogeno in Italia. Il convoglio riduce le emissioni CO2 del 100% La Stampa

Primo treno italiano a batterie tra Altamura e Matera nel 2026 Tiscali Notizie

Roma, 3 ott. (askanews) – FNM, operatore integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ha presentato insieme ad Alstom il treno Coradia Stream alimentato ad idrogeno, il primo nel trasporto ferro ...Daniil Medvedev è il primo finalista del 'China Open', torneo Atp 500 sul cemento in corso a Pechino. In semifinale il russo ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set: 6-4, 6-3 e ora attende ...