(Di martedì 3 ottobre 2023) L'infettivologo Massimo, ex primario del Sacco in pensione e volto noto nelle fasi più drammatiche della pandemia Covid, è stato rinviato a giudizio per falso e una imputazione alternativa tra ...

L'infettivologo Massimo Galli , ex primario dell’ospedale Sacco di Milano , oggi in pensione, è stato rinviato a giudizio per falso e per una ...

L'infettivologo Massimo Galli , ex primario dell'ospedale Sacco di Milano , oggi in pensione, è stato rinviato a giudizio per falso e per una imputazione alternativa tra turbativa d'asta e abuso d'...L'infettivologo Massimo Galli, ex primario del Sacco in pensione e volto noto nelle fasi più drammatiche della pandemia Covid, è stato rinviato a giudizio per falso e una imputazione alternativa tra ...

'Presunta concorsopoli', Galli a processo con un altro imputato Agenzia ANSA

Presunta Concorsopoli, a processo il noto infettivologo Massimo Galli BlogSicilia.it

(ANSA) - ISTANBUL, 03 OTT - Le forze dell'ordine turche hanno arrestato 928 persone per contrabbando di armi e possesso di armi senza licenza nell'ambito di un'operazione anti terrorismo in 64 ...(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Migliorano le condizioni dell'agente di Polizia Penitenziaria di Milano, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Carlo dopo che il 21 settembre si era gravemente ...