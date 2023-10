“Presepi sull’acqua” a Crodo | magia natalizia tra fontane e creatività artigianale

Leggi su funweek

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024,e le sue frazioni si preparano ad accogliere la nona edizione di “”. Questo evento natalizio unico nel suo genere, situato nella suggestiva Valle Antigorio, offre un percorso all’aperto tra, ruscelli e antichi lavatoi. In quest’occasione speciale, i visitatori ammireranno nuove installazioni artigianali di, realizzate da una squadra di volontari che lavorano instancabilmente per settimane per creare opere d’arte che raccontino la Natività in modo tradizionale ma anche sperimentale, con un tocco creativo unico. MILANO ACCOGLIE IL VILLAGGIO DI NATALE AL CARROPONTE: TUTTE LE INFO, ladel Natale fa tappa a...