Premio Nobel per la fisica | premiati tre scienziati

(Di martedì 3 ottobre 2023) Unassegnato tradizionalmente. Anche quest’anno, vi sono stati dei vincitori per quanto concerne ilper la. I tre vincitori sono Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier. I tresi sono calati in un mondo speciale, quello degli elettroni, dove tutto è molto piccolo, si muove a velocità rapidissime e in modo indeterminato. Per catturare il movimento degli elettroni, hanno ideato gli impulsi di luce più brevi mai creati dall’uomo, misurabili in attosecondi. Un attosecondo corrisponde ad un trilionesimo di secondo. Gli impulsi dei treper “illuminare” gli elettroni duravano tra 250 e 650 attosecondi. Il Comitatoha spiegato il motivo delassegnato ai tre.“I loro ...

L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare ilper la Fisica 2023 al francese Pierre Agostini (Ohio University, Usa), all'austriaco - ungherese Ferenc Krausz (Max Planck Institut, Monaco di Baviera) e alla franco - svedese Anne L'...Sono stati premiati per aver inventato gli attosecondi, i segnali più brevi noti all'uomo. Sono Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier i vincitori del2023 per la Fisica. E' quanto rende noto l'Accademia Reale delle Scienze. Nello specifico, ilè stato conferito loro per aver inventato gli attosecondi, i segnali più brevi mai ...

