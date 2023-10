Premier League | Luton-Burnley LIVE

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non solo la Champions, in questo martedì scende in campo anche la: alle 20.30si affrontano nel...

Nel posticipo della settima giornata di Premier League arriva la seconda vittoria stagionale in campionato per il Chelsea , che si aggiudica per 2-0 ...

In una giornata in cui perde il Manchester City, fa scalpore l’ errore del VAR in Tottenham-Liverpool , partita vinta dagli Spurs. Facile vittoria ...

Come riportato da FirenzeViola.it, in tribuna al Franchi per Fiorentina -Cagliari c'erano emissari di importanti club europei, Arsenal su...

Uno sviluppo che preoccupa in Inghilterra, ricordando che per finalizzare l'acquisto dell'Everton serve una tripla approvazione da, Football Association e Financial Conduct Authority.Ennesima, disastrosa, sconfitta per i Red Devils lo scorso fine settimana in, in casa contro il Crystal Palace. Un avversario, tra le altre cose, battuto pochi giorni prima in Coppa di ...

La Premier League scopre l'equilibrio: dietro Guardiola 5 squadre in 3 punti Calcio News 24

Onana, difficoltà nell'impostazione: sua la percentuale minore di lanci lunghi riusciti in Premier... Fcinternews.it

Vigilia di Champions League con tanto di fuoriprogramma per i campioni in carica del Manchester City. I citizens sono reduci dal primo ko in Premier League contro il Wolverhampton, ma hanno tutta ...La Roma tornerà in campo giovedì alle 21 per affrontare gli svizzeri del Servette nella seconda giornata dei gironi di Europa League.