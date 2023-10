Preghiera del mattino del 3 Ottobre 2023 | “Rendimi saldo in Te”

“Accogli la nostra lode” . Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia per intercessione della ...

- - > Roma: un momento della Veglia diecumenica per il Sinodo, svoltasi sabato 30 settembre in piazza San Pietro - Ansa . Quello ...prima sessione della XVI Assemblea generale ordinaria...... insieme a tanti migranti e rifugiati, ricorderà le vittime con una veglia dinella ... che risponderebbero alla ormai cronica carenza di lavoratori in diversi settori, a causacalo ...

Preghiera del Mattino MARTEDI 03 OTTOBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

La supplica alla Madonna di Pompei: una preghiera di pace Servizio Informazione Religiosa

Questa responsabilità di accoglienza e accompagnamento nella preghiera la sentiamo in maniera speciale nel giorno della festa di San Francesco. Per questo al mattino alle 6.50 del 4 ottobre, dopo la ...E’ stato mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, a presiedere nella prima domenica di ottobre, mese dedicato al ...