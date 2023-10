Precipita da terzo piano | piccola in fin di vita | indagini in corso

(Di martedì 3 ottobre 2023)daldella sua abitazione, gravissima una bambina che sta lottando tra lae la morte:inda parte delle forze dell’ordine Una vicenda drammatica quella che arriva direttamente da Modena. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che una bambina di un anno siata daldella sua abitazione. In questo momento si trova ricoverata al ‘Policlinico‘ della città romagnola. Lasarebbe caduta accidentalmente dalla finestra di casa sua. Il tutto è accaduto precisamente nella strada Nazionale per Carpi questa mattina, poco prima delle ore 12. Precisamente all’incrocio con via Cervi, in zona Madonnina Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comLa ...

Trasferito in elisoccorso al Meyer di Firenze Un bambino, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo , è ...

... perché se all'Africa togli undella sua popolazione, la parte più dinamica e vitale, la fai ... e l'incoraggiamento a venire li fa aumentare, la situazione. Allora facciamo una ...E' ilincidente mortale che coinvolge cercatori di funghi avvenuto in Valsesia dall'inizio della stagione. Il fatto Incidente mortale, a Rimasco, in alta Val Sermenza. Un uomo ha perso la vita ...

Bimba di un anno precipita dal balcone al terzo piano, in fin di vita a Modena. Indaga la polizia ilmessaggero.it

Bambina di un anno precipita dal balcone al terzo piano, è in fin di vita. La piccola era a casa con la mamma corriereadriatico.it

Lotta tra la vita e la morte la piccola di un anno precipitata dal terzo piano di una palazzina in Strada Nazionale per Carpi sud, all'incrocio con via Cervi, in zona Madonnina a Modena. Un terribile ...MODENA - Una bambina di un anno è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo una caduta, accidentale secondo ...