Precipita autobus a Mestre |  morti e feriti nell’incidente

Articolo in aggiornamento Paura, dove unè precipitato da una strada sopraelevata conbordo decine di persone. Ci sarebbero delle vittimenumerosi feriti. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente, nè ...Articolo in aggiornamento Paura, dove unè precipitato da una strada sopraelevata conbordo decine di persone. Ci sarebbero delle vittimenumerosi feriti. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente, nè ...