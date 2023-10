C?è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in ...

C?è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in ...

In due edifici, la Scuola elementare Trincone sita in Rione Solfatara ed il Plesso infanzia Andersen sito in via Parini,19, sono necessari ulteriori ...

... treni bloccati echiuse. 'Tremava tutto' Per la scossa avvenuta in serata c'è chi per lo spavento è sceso in strada , come nel quartiere di Pianura e nella zona trae Agnano, in via ...E poi leche dovrebbero essere trasferite a Monterusciello". A poche centinaia di metri di distanza, nella zona pedonale di, altri frammenti di vita quotidiana ai tempi del bradisismo.

Dopo il terremoto scuole chiuse a Pozzuoli Cronaca Flegrea

Pozzuoli, domani riaprono le scuole dopo i controlli per il terremoto ... Fanpage.it

POZZUOLI – Scuole chiuse nella giornata di martedì 3 ottobre a Pozzuoli. « Dopo la scossa delle 22:08 di magnitudo 4.0, crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e ...Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Verifiche dei vigili del fuoco su alcuni edifici nella zona di Pozzuoli ...