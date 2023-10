Pozzuoli ritorna in classe | domani riaprono le scuole

Il Santo Patrono , icona cult,in grandi dimensioni dipinto sulla facciata di un palazzo ... nato da un progetto sociale con le detenute del carcere di. Dove mangiare a Napoli ...Inoltre, lo scorso 3 luglio a, in occasione dell'ultimo incontro informativo con i ... E ora che la terra a Napolia tremare i tempi sono maturi per accertarsi che anche in pratica il ...

POZZUOLI/ Forte scossa di terremoto, evacuata una palazzina ad ... Cronaca Flegrea

Campi Flegrei, continuano le scosse di terremoto: trenta in un giorno TGLA7

(Adnkronos) - Nuovo terremoto oggi a Napoli. La scossa, con epicentro ancora una volta ai Campi Flegrei e di magnitudo 2.2 - dopo quella della tarda serata di ieri di magnitudo 4.0 -, è stata avvertit ...Quando si verifica uno sciame sismico ed entro quanto l’Ingv è tenuta a comunicarlo Vista l’attenzione per i Campi Flegrei molti ...