Pozzuoli | il sindaco | “Servono le prove di evacuazione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono necessariedi, non sappiamo ancora la data precisa ma avverranno nei prossimi giorni”. Lo ha detto ildiLuigi Manzoni, commentando la nuova forte scossa di terremoto di ieri sera. Oggi asono chiuse le scuole “per il lavoro di controllo – ha detto il– che stiamo esercitando da ieri sera con la protezione civile, i vigili urbani, i tecnici specializzati e i vigili del fuoco. Stiamo effettuando un monitoraggio del territorio die finora non risultano criticità. Sulle scuole tranqullizzo i genitori”. “Faremo una riunione in Regione Campania e con il Governo oggi nella commissione grandi rischi.Domani saremo a Roma per la riunione della ...