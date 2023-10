“Posso rimanere incinta anche se ho solo una tuba?”

Leggi su gravidanzaonline

Salve, la domanda è semplice seppur la risposta che ho trovato nel web non è sempre la stessa: ho subito una salpingectomia monolaterale (destra rimossa), e il mio ginecologo mi ha detto che potrò concepireed esclusivamente se e quando ovulerò dalla parte con lapresente. Ho letto invece di donne che hanno concepito ovulando dal lato dove mancava la, o che comunque hanno ricevuto una indicazione dal proprio ginecologo diversa, ovvero che è indifferente il lato dove si ovula perchè tanto l'altrapuò catturare l'ovulo. Non so che pensare. Qual è il suo punto di vista in merito? E secondo lei perché ci sono pareri così discordanti sullo stesso argomento?