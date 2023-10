Portogallo | stop agevolazioni fiscali per stranieri dal 2024

(Adnkronos) – Il Portogallo non sarà più l'Eldorado dei pensionati stranieri , che decidevano di trasferirsi nel Paese più occidentale d'Europa per ...

Finirà l'anno prossimo il regime fiscale speciale per residenti stranieri "non abituali", vale a dire tutte quelle agevolazioni fiscali che ilgarantisce agli stranieri, pensionati o professionisti in ambiti professionali ritenuti di particolare...Introdotta nel 2009 per i pensionati che trascorrevano almeno sei mesi dell'anno in, l'esenzione è stata totale fino al 2020. Dopo di che, l'aliquota fiscale è stata fissata al dieci per ...

