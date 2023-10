Porto | chiesta audizione al Consiglio Arbitrale | “Sequenza di errori gravi e ripetuti Classifica falsata”

Un avviso di garanzia è stato notificato al maggiore Oscar del Do, il pilota delle Frecce Tricolori il cui aereo si è schiantato al suolo vicino ...

Più volte rifinanziato, il bonus trasporti torna anche a ottobre grazie alle risorse residue dei fondi non spesi a settembre. Il primo del mese ...

(Adnkronos) – Il Crocifisso sia “obbligatoriamente” esposto in luogo “elevato e ben visibile” in tutte le scuole, negli uffici della pubblica ...

Il numero degli accessi all’Inps per le domande per il Supporto formazione lavoro raddoppia ancora in meno di due ore e supera le 4mila unità. Lo fa ...