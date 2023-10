Polmoni verdi | un viaggio nella meraviglia delle foreste italiane

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ha preso il via lunedì 2 ottobre ““, una serie di dieci affascinanti storie dedicate alle: questo podcast, prodotto da Dr Podcast e presentato da Alessandro Beloli di Geopop, promette di svelare l’incredibile bellezza di questi luoghi naturali. L’Italia è spesso celebrata per la sua cultura, il cibo, il vino, la storia, l’arte e l’architettura, ma non tutti sanno che è anche la casa distraordinarie che coprono oltre 11 milioni di ettari di terreno da nord a sud. Questi spazi naturali, veri e propri “,” raccontano storie affascinanti e offrono opportunità uniche di esplorazione. In dieci puntate settimanali, il podcast ci porterà alla scoperta di altrettante, da ...

Il Gruppo Prada contribuirà al ripristino del Parco Nord Milano, uno deipiù importanti dell'area metropolitana con i suoi 800 ettari, gravemente danneggiato dal violento temporale dello scorso luglio. L'annuncio è stato fatto oggi, in occasione del terzo e ...Vi basterà lasciare la città alla spalle per raggiungere boschi, foreste e. Se invece siete in Piemonte, o avete intenzione di organizzare un viaggio nella regione, allora non potete ...

Dal 2 ottobre, on air “Polmoni Verdi” dieci storie di luoghi incredibili ... Media Key

“POLMONI VERDI” dieci storie di luoghi incredibili da tutelare datamagazine.it

Parco Unicef in sala trucco. Dalla Fondazione Cariverona arriva un finanziamento di 115mila euro per recuperare il polmone verde cittadino e restituirlo ai naturali destinatari, ovvero i bambini di et ...Numerosi abitanti del quartiere La Piantata di Urbino si sono ritrovati sabato sera per poi farci avere la loro riflessione: "In questi giorni sono usciti due articoli sulla stampa locale dove si rico ...