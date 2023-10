Polmans sbaglia sul match point | scaglia la pallina e colpisce l’arbitro | squalifica al Masters 1000 Shanghai 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023)per accedere al main draw deldi. Marcapproccia la rete mauna volée mentre dall’altra parte c’è il nostro Stefano Napolitano sul punteggio di 7-6(2) 6-6 (6-5). L’australiano non crede al suo errore e si sfogando unad alta velocità. Purtroppo per lui va a finire esattamente contro il volto del giudice di sedia a pochi metri di distanza. Un impatto anche abbastanza importante. In questo caso c’è poco da fare, il regolamento parla chiaro:per. Napolitano accede al main draw. Here’s aof the MarcIncident… Just a wild turn of events to say the least ...