Politica vs giustizia. Marco Meyer «Scontro di poteri all’ombra della sicurezza nazionale»

Leggi su panorama

(Di martedì 3 ottobre 2023) Si sta surriscaldando il dibattito politico a seguitorecente sentenza del Tribunale di Catania (si parlapossibilità per i migranti che arrivano da paesi definiti “sicuri” di versare poco meno di 5mila euro di cauzione per evitare di essere trattenuti nei centri), che ha rimesso in libertà quattro richiedenti la protezione inter. Nel caso specifico - accogliendo il ricorso dei migranti arrivati a Lampedusa il 20 settembre e condotti nel nuovo centro di Pozzallo - il giudice ha proceduto alla loro immediata liberazione: si tratta di un centro aperto pochi giorni addietro e destinato ai richiedenti asilo, capace di attivare procedure accelerate di trattenimento. La non convalida dei provvedimenti del Questoreprovincia di Ragusa è stata motivata dal contrasto con due articoli ...