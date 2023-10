Poggio Imperiale-Candela | appalto del primo stralcio della strada regionale per cinquanta milioni di euro Autorizzazione della Regione Puglia alla Provincia di Foggia

Leggi su noinotizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso d: La Giuntacon l’Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, approvata oggi in Giunta, consentedidi procedere all’integrato deldei lavori inerenti la “n. 1 –”, dell’importo di 50di, finanziati con Delibera Cipess n. 1/2022, con i fondi FSC 2021-2027. Il completamenton. ...