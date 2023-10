Pnrr | Pedicini MET | “Fondi sottratti al Sud | Gentiloni si allinea a Draghi e Meloni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Al commissario europeo, nel corso dell’audizione in Commissione Bilancio a Strasburgo, ho voluto ricordare, come ho già fatto in tante altre occasioni, quali e quante risorse il Governoprima e quellopoi stanno continuando a sottrarre al Mezzogiorno d’Italia. Nel piano nazionale italiano di ripresa, si è passati da un 70% di risorse destinate al Sud, per le condizioni di sottosviluppo in cui versa, a un 40% sulla carta, perché di fatto neppure quello c’è mai stato, fino a poco più di un 10%. Come non bastasse, a questa percentuale residua il ministro Fitto ha concordato con la Commissione Europea il definanziamento di ulteriori nove misure, per un totale di 16 miliardi di euro, per la gran parte destinate a interventi di rilancio dei piccoli comuni del Sud”. Così l’europarlamentare ...