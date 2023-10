Pnrr | Dombrovskis ottimista | svelato il piano della Commissione europea

(Di martedì 3 ottobre 2023) In merito all’argomento relativo alsono arrivate le importanti dichiarazioni, direttamente dal Parlamento europeo, da parte del vicepresidente, ValdisDurante l’audizione alle commissioni congiunte ‘Affari economici‘ e ‘Bilanci del Parlamento europeo‘ (per quanto riguarda i programmi di attuazione dei piani di Recovery) sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di Valdis. L’attuale vicepresidenteha voluto rivelare alcuni importanti dettagli in merito al. Tanto da mostrare tutto il suo ottimismo su quanto potrà accadere nei prossimi mesi. Il vice presidente...

Insieme a lui il vice presidente della Commissione Valdische ha voluto sottolineare ... avvisando come, giunti a metà del percorso di attuazione dei, 'bisogna recuperare i ritardi'. I ...Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis, in audizione alle commissioni congiunte Affari economici e Bilanci del Parlamento europeo sui programmi di ...

Dombrovskis sul Pnrr: "Puntiamo a erogare altri 50 miliardi entro l'anno" AGI - Agenzia Italia

PNRR, ecco cosa hanno detto Gentiloni e Dombrovskis LA STAMPA Finanza

(Teleborsa) - Non solo un volano per la transizione ecologica ma uno degli strumenti essenziale per la competitività globale delle aziende europee. Il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentil ...Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alle commissioni congiunte Affari economici e Bilanci del Parlamento europeo sui programmi di attuazione ...