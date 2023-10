Il maestro era cittadino onorario della 'Piccola Atene' della Versilia, dove ha lavorato e vissuto a lungoIl maestro era cittadino onorario della 'Piccola Atene' della Versilia, dove ha lavorato e vissuto a lungo

Pietrasanta proclama il lutto cittadino per l'addio a Botero LA NAZIONE

Addio a Fernando Botero - ArteMagazine Arte Magazine

Pietrasanta (Lucca), 3 ottobre 2023 – Lutto cittadino per l’ultimo saluto a Botero. Pietrasanta ha proclamato il lutto per sabato 7 ottobre, giorno dell’addio al maestro Fernando Botero nella “Piccola ...Il 7 ottobre lutto cittadino a Pietrasanta per l'ultimo saluto a Fernando Botero, l'artista che aveva vissuto e lavorato qui a lungo.