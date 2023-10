Picchiato e preso a sassate da baby gang | indagini in corso

Leggi su notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un minorenne è statoda unache non ha avuto alcuna pietà di lui, tanto da mandarlo in ospedale:inUn episodio che ha lasciato una intera comunità completamente sconvolta e senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta dell’ennesimo caso di violenza immotivata ed ingiustificata nei confronti di un minorenne. Questa volta ci troviamo a Pavia dove la vittima è un ragazzo di solamente 14 anni. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il ragazzo sia stato aggredito da un gruppo violento formato, anche loro, da minorenni. Tra i 15 ed i 16 anni. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comSi è verificato ne centro storico della città e nel pomeriggio di ieri. Un gruppo di adolescenti prima lo ha accerchiato e poi si è scagliato ...