Piazza Pacca | obiettivo terminare gli scavi entro dicembre | c’è il rischio di perdere fondi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRipresi gliarcheologici inCardinal. Stamani il dirigente di Settore del Comune Antonio Iadicicco ha supervisionato, insieme alla ditta incaricata e alla Soprintendenza, alle operazioni di monitoraggio e misurazione degliche interessano una porzione dellaper una protà di 1,5 metri, come indicato dallo stesso Dirigente. L’è quello di portare a termine l’esplorazione in tempo utile per poter realizzare il programmato servizio d’accoglienza turistiil prossimo mese di. Si teme, infatti, diil finanziamento a suo tempo concesso. Il dirigente Iadicicco ha sottolineato: “E’ una scelta consapevole quella nostra. L’info ...

I due vicepremier Salvini e Tajani scelgono La Piazza di Affaritaliani.it per confrontarsi sull'autunno bollente e non solo che attende il governo ...

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ avvenuta stamane la sottoscrizione della variante in corso d’opera per i lavori in Piazza Cardinal Pacca , finanziati ...

Tornando al consiglio, bocciata la mozione dell'opposizione che voleva destinare alla realizzazione di un parco archeologico inCardinale. Opere che l'opposizione voleva che il comune ...... una strategia per centrare l'obiettivo di riconoscere dignità autonoma di museo alla sezione egizia del Museo del Sannio, attenzione anche per i reperti emersi ae risorse anche per ...

Piazza Pacca: obiettivo terminare gli scavi entro dicembre, c'è il ... anteprima24.it

Scavi piazza Pacca, bocciata mozione 'Perifano'. Dal Consiglio ok ai distretti Ottopagine

Un politico scafato come Luigi Perifano, candidato sindaco già nel 1996 contro Viespoli, di sicuro non si era illuso: la sua proposta, finalizzata a destinare i 4 milioni (3,9 per la precisione) della ...Un politico scafato come Luigi Perifano, candidato sindaco già nel 1996 contro Viespoli, di sicuro non si era illuso: la sua proposta, finalizzata a destinare i 4 milioni (3,9 per la precisione) della ...