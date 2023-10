Peste suina | il ministro Lollobrigida | 19 milioni per le aziende colpite

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oltre 19di euro per sostenere la filiera suinicola colpita dalla Psa, laAfricana. "Nelle scorse ore ho firmato il decreto che disciplina i criteri per la concessione di aiuti economici attraverso un Fondo ad hoc. Il 60% delle risorse è destinato alle Piccole e medie imprese della produzione agricola, il 40% a quelle del comparto della macellazione e trasformazione. L'obiettivo e' quello di aiutare gli imprenditori che hanno subi'to maggiori danni e che sono impegnati nell'eradicazione dei cinghiali. Sara' Agea a eseguire le erogazioni dei ristori economici", annuncia ildell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco"LaAfricana è un esempio che conferma la necessità della presenza ...

Si fa sempre più serio il problema della pesta suina in Lombardia . Al momento sono circa 33mila i maiali abbattuti dalle autorità sanitarie in otto ...

Per limitare il contagio in corso da quest'estate sono stati abbattuti oltre 34mila suini negli allevamenti della zona, anche in via preventiva

La storia dellaè emblematica: migliaia di capi sono infettati nel nord Italia, da pochi mesi sono comparsi focolai negli allevamenti intensivi, così in caso di contagio si devono ..."L'emergenza relativa al diffondersi dellacontinua a non placarsi e la risposta da parte delle Autorità preposte non convince. Servono interventi urgenti per tutelare l'ambiente e non compromettere le attività agricole, come la ...

Regione Lombardia stanzia 725.000 euro a favore di province e Città metropolitana di Milano come contributo per lo svolgimento delle attività di controllo del cinghiale e prevenzione della diffusione ...Nel 2022 l’ente provinciale cresce e attrae risorse su viabilità ed edilizia scolastica, affrontando le crisi della peste suina e del deficit idrico. Il presidente: “La Delrio dimostra che le Province ...