Perché Stephen King vende i diritti delle sue opere a registi emergenti per solo 1 dollaro

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gli oltre 60 romanzi di, oltre ai suoi numerosi racconti e novelle, hanno fornito ispirazione aiper decenni. Da capolavori iconici del cinema horror come Carrie (1976) e Shining (1980) a film strappalacrime come Stand by Me (1986) e Il miglio verde (1999), ledihanno dato vita ad alcuni dei più memorabili blockbuster degli ultimi decenni. Avete una nuova paura dei clown dopo aver visto It (2017)? Potete ringraziare l’autore anche per questo. Ma i grandi produttori non sono gli unici ad avere la possibilità di affrontare un adattamento di. Gli studenti di cinema possono approfittare di quello chechiama il suo contratto “Dollar Baby” per realizzare un adattamento della sua opera per ...