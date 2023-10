Perché siamo così stanchi dei supereroi?

Leggi su screenworld

(Di martedì 3 ottobre 2023) “I cinecomics non sono vero cinema, ma parchi divertimento che non ti lasciano nulla. Sono film senza mistero, senza rischio e senza spessore“. Pacate (e ormai celebri) parole perentorie di un certo Martin Scorsese, che si è spesso scagliato contro il genere, paragonandolo quasi a un fast food dove tutto è preconfezionato. Qualche giorno fa il regista italo-americano è tornato sull’argomento cercando di articolare meglio la sua tesi: “Il pericolo è rappresentato da ciò che questi film stanno facendo alla nostra cultura.si formeranno generazioni di persone che penseranno che i film siano solo quello”. Insomma, il senso del discorso è chiaro. Per Scorsese il problema non è tanto guardare i cinecomics, ma guardare solo i cinecomics, e quindi non crearsi uno spirito critico pieno di riferimenti e diversità. Le parole di Martin Scorsese, che qualcuno definirebbe “da ...