Perché lo slovacco Fico non può stare con i socialisti Parla Alfieri Pd

Leggi su formiche

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’Ungheria non balla più da sola. L’ex premierRobertha vinto le elezioni legislative anticipate e si è ripreso il Paese con due messaggi, lo stop all’invio di armi all’Ucraina e quello ai migranti, uniti dall’anti-europeismo. “Da tempo chiediamo l’estromissione didal gruppo deie democratici europei”, dice Alessandro, capogruppo del Partito democratico in commissione Esteri e Difesa del Senato. “L’esito di queste elezioni e le modalità con cui è stata condotta la campagna elettorale ci confermano in questa convinzione”. La Slovacchia sembra oggi più vicina all’Ungheria, meno all’Unione europea. Come incide sugli equilibri europei? Che le elezioni in Slovacchia potessero dare questo esito era abbastanza chiaro da qualche tempo. Ma il punto è che la competizione ...