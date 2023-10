Perché l’India vuole vietare l’uso del profumo per piloti e assistenti di volo

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'alcol contenuto nelpotrebbe creare test positivi adi voli: ecco la stretta dell'India per evitare l'associazione con il vero consumo di bevande alcoliche

La presidenza del l’India del Gruppo delle 20 (G20) giunge in un momento storico nella geopolitica globale. Mentre il presidente russo Vladimir Putin ...

... ma anche gli adulti ; forserappresentano una forma di ... Tra i protagonisti indiscussi delle narrazioni d'avventura c'è'... traduzione di Cesare Vivaldi) Passaggio in, Edward Morgan ...Probabilmentenon ne ha più, ma forse anchele è ...e non al G20 di New Delhi è indicativo del fatto che comunque'...da Pechino - oltre che delle tensioni crescenti tra Cina e. ...

Perché l'India vuole vietare l'uso del profumo per piloti e assistenti di ... ilGiornale.it