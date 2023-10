(Di martedì 3 ottobre 2023) In una comunicazione dominata dalle immagini, la fotografia della violenza rischia di trasformarsi velocemente in un “già visto” che può rapidamente essere archiviato nel cassetto di una memoria sempre più anestetizzata. Leggi

Da quel momento una domanda non ha smesso di tormentarmi:questi morti non suscitano lo stesso scalpore o la stessa vergogna di altre morti in circostanze simili Ci si può abituare al dolore ...... continuo a farmi una domanda: come è possibile che ancora oggi si verifichinocon ... pagando signori della guerra e capi di Stato/dittatori,"si tenessero" i profughi I decreti ...

Perché i naufragi nel Mediterraneo non fanno più notizia - Annalisa Camilli Internazionale