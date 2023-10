“Perché ha abbadonato la casa” Grande Fratello | il concorrente costretto a salutare tutti e uscire

Leggi su tuttivip

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nonostante le diverse critiche ed i sospetti attratti nelle ultime settimane, Giselda Torresan non solo ieri è riuscita a salvarsi dal televoto eliminatorio del GF 2023, ma è persino risultata la preferita dal pubblico con il 34% dei voti. Ben diverso il destino dell’eliminato di quest’ultima puntata, che è uscito con il 16%. In nomination, la scorsa settimana, ci erano finiti per l’appunto la influencer delle montagne, l’altrettanto chiacchierata e discussa Grecia Colmenares, il tassista nonché maestro di sci e kitesurf Marco Fortunati e la cosiddetta Lady Fajana Valentina Modini. Poche ore fa uno dei gieffini è stato eliminato dal GF 2023. GF 2023, ilche ha abbandonato laGli spettatori sono rimasti leggermente perplessi dall’esito del televoto della settima puntata dello show di Alfonso Signorini, ma è quanto spesso ...