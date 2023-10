Pensioni | ora sul tavolo del Governo c’è Quota 84

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilha allo studio una terza ipotesi per permettere alle donne di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro: dopo Ape social rosa e dopo Opzione Donna arriva adesso84. Due le condizioni: avere maturato 20 anni di contributi e avere compiuto 64 anni: il totale fa 84. Come funziona84 Non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli, ma secondo le intenzioni delquesta opzione permetterebbe alle signore di abbandonare la vita lavorativa con una decurtazione degli emolumenti inferiore rispetto a Opzione Donna (che secondo le simulazioni garantisce una pensione dal 20% al 30% inferiore rispetto allo stipendio). E lasciare con84 non presenterebbe la condizione di avere raggiunto un emolumento pari almeno a 2,8 volte la pensione minima. Sono due le fasce temporali ...

Avvio della riforma fiscale, taglio del cuneo fiscale, misure per le famiglie. Le risorse, in gran parte, saranno recuperate aumentando ...

Non convincono per nulla quelle che i Lavoratori definiscono le ultime trovate, nonché ‘ furbate’ , da parte dell’esecutivo. Post Nadef non si é ...

di Paolo Gallo A corredo di tutto quello che in questo Paese non funziona e continua a non funzionare, cala l’asso nella manica L’Inps – che con un ...

Godersi la pensione all'estero è il progetto, e una realtà, per tantissimi lavoratori ed ex lavoratori italiani. Una delle mete preferite era il ...

Pensioni minime in aumento nel 2024, ecco chi prenderà 670 euro al mese in attesa

Il Governo Meloni sta pensando ad una nuova pensione anticipata a 64 anni per le donne: quota 84. Ecco come funziona e le altre ipotesi.Le pensioni private estere sono soggette a tassazione forfettaria del 7% per 15 anni. Basta che si tratti di una pensione estera a prescindere dalla nazione di provenienza.