Pensare che i like siano manifestazioni di affetto reale danneggia la nostra salute

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel documentario Netflix The Social Media Dilemma, gli intervistati spiegano come rendere la dopamina l’arma migliore per manipolare le emozioni attraverso sistemi di ricompensa immediata. Un esempio su tutti: il pulsante “” sui social. Infatti, quando un utente riceve tanti ‘mi piace’, si scatena la dopamina e sentendosi premiato, riconosciuto e applaudito, ne rimane sempre più agganciato. Nel lontano 2009, Facebook ha introdotto il pulsante “Mi piace”, raffigurato come un pollice in su. Questa innovazione ha aperto la porta a siti web esterni per l’adozione del pulsante, permettendo agli utenti di condividere i propri interessi sui propri profili. Questo ha inizialmente consentito a Facebook di ottenere accesso alle informazioni sulle attività e sui sentimenti delle persone al di fuori del proprio sito, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nella pubblicità ...