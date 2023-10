Patty Pravo è rifatta? I presunti ritocchi | lei smentisce il ricorso alla chirurgia estetica – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 3 ottobre 2023)? Qual è il rapporto tra la cantante e la? Lei, incalzata da Francesca Fagnani, ospite di Belve, commenta in modo serafico: “Io non mi sono mai fatta niente”. Sebbene sia sempre stato un modello di bellezza, è innegabile che negli anni il suo aspetto sia molto cambiato.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.