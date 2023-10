Patty Pravo | «Chi è che fa questo mestiere senza anfetamina? Non mi sono mai rifatta»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 3 ottobre 2023)(Us, foto di Stefania Casellato) Ospite della seconda puntata di Belve,racconta a Francesca Fagnani la sua vita piena di eccessi e sregolatezze. Quando si parla di droghe la conduttrice chiede se le ha provate proprio tutte, e la risposta della cantante è chiara: “Certo, ma chi è che fa? (…) Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”. La Fagnani le chiede allora se gli altri siano timidi a dirlo e se si riferisca agli anni 70 o anche ad oggi. La cantante risponde: “Non perchétimidi, non lo dicono proprio. (Mi riferisco) in generale”. La conduttrice ricorda anche i molti viaggi della cantante e delle dichiarazioni di ...