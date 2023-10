Partiture che annullano le distanze | a Terracina Bruno Bavota e Chantal Acda in concerto 

(Di martedì 3 ottobre 2023)– Due artisti indipendenti, due storie musicali autonome e in continuo divenire, che si incrociano e danno vita a un disco bellissimo: “A Closer Distance”, uscito per l’etichetta newyorchese Temporary Residence. Ora, pianista e polistrumentista napoletano, e, cantautrice e musicista statunitense, sono in tour in Italia e in Europa e Tracce, il prossimo 5 ottobre, li avrà ospiti della sua rassegna nell’ultimo concerto in programma per questa stagione a, nello splendido scenario della Chiesa tardo-barocca detta “del Purgatorio”.si sono incontrati nel periodo subito successivo alla pandemia, entrambi reduci da rispettivi dischi “difficili”, realizzati nelle lunghe giornate di lockdown. Il ...

