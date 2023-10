Partita di beneficenza a Qualiano per la Fondazione Santobono Pausilipon

(Di martedì 3 ottobre 2023) Si terrà ail 7 ottobre alle ore 16:30 presso lo Stadio Santo Stefano ladiin favore dellaSi terrà presso lo stadio comunale Santo Stefano diil 7 ottobre alle ore 16:30, ladiin favore della. A affrontarsi la Nazionale Attori Italiani e Vecchie glorie/Amministratori comunali. Tema dell’evento: “Un goal a misura di bambino”. Il costo del biglietto è solo 5 euro e l’incasso sarà totalmente devoluto in. Si invitano tutti a partecipare per sostenere iniziative mediche in favore dei bambini. Lascia ...

...in italiano una frase di senso compiuto" si leggeva nel comunicato diffuso al termine della... Non possiamo mica fare e prendere anche gli insulti. Il calcio deve unire, non creare ...

Un torneo di Padel a Terni presso il nuovo impianto "Appy Padel" a Maratta bassa, in prossimità del mare di Terni (Il "Chico Mendes") in ricordo di Alessandro Angelella