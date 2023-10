Paolo Crepet su Elodie e Victoria dei Maneskin | “Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine Oltre c’è solo l’endoscopia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha parlato con MowMagazine del rapporto tra la percezione del proprio corpo e la tecnologia. Il tentativo, percorso in lungo e in largo in questi anni, è quello di riportare la bellezza a canoni possibili e non nocivi e lo psichiatra ammette: “Se continuiamo ad utilizzare tutti questi filtri ed effetti, finiremo per diventare “uguali uno ad uno”. Neutralizzeremo qualsiasi diversità”. Secondo“la libertà di mercato coincide con una precisa identità femminile e maschile secondo cui, appunto, la ragazza deve essere in un certo modo e il ragazzo pure. Non c’è altra possibilità” e tutto questo è “spaventoso“. Laddove non si aggiungono filtri, chiede la giornalista, si va in “sottrazione” e approfitta per domandare acosa ne pensa dei nudi di Arisa,o ...