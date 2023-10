Paola Caruso torna sul piccolo schermo | ecco dove

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dopo mesi di agonia, che continuano seppur in maniera lieve, persarebbero arrivate buone notizie. Questa volta ad essere al centro dell’attenzione è la sua carriera e non la sua vita privata. La showgirl, infatti, potrebbere a ricoprire un ruolo a lei molto caro. In queste ultime settimane,ta a raccontarsi sule ha rivelato la difficile situazione che sta vivendo con suo figlio. Nonostante tutto, l’attrice guarda avanti al suo futuro televisivo e sembrano esserci novità all’orizzonte.quale proposta potrebbe arrivare in breve tempo. Novità sul fronte lavorativo per, foto Ansa – VelvetGossipSono stati mesi difficili per ...