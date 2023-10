Panico sulla Casilina | rissa furibonda con il machete | due feriti gravi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un uomo ha aggredito due stranieri a colpi diin via, a Roma. Le due vittime dell'aggressione, che si trovavano davanti a un negozio di kebab, sono state colpite in varie parti del corpo. Uno dei due è stato trasportato al San Giovanni e rischia la vita mentre l'altro è stato ricoverato all'Umberto I e non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito e di San Lorenzo. Le indagini sono condotte dal commissariato Prenestino e dalla Squadra mobile di Roma. Secondo le prime informazioni l'aggressione è avvenuta intorno alle 19.30 di martedì 3 ottobre, fuori da un locale di kebab dove si sarebbe verificata una lite. L'uomo che ha colpito gli altri due a colpi diè poi fuggito via.

