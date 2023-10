Pallata in faccia all' arbitro | squalificato Polmans! Passa Napolitano

(Di martedì 3 ottobre 2023) SHANGHAI (CINA) - È quasi incredibile quanto accaduto durante le qualificazioni del Rolex Shanghai Masters 1000 che si stanno svolgendo in questi giorni in Cina dove l'italiano Stefanoè ...

SHANGHAI (CINA) - È quasi incredibile quanto accaduto durante le qualificazioni del Rolex Shanghai Masters 1000 che si stanno svolgendo in questi giorni in Cina dove l'italiano Stefano Napolitano è ...... quando l'avversario stizzito per aver fallito due match point ha lanciato la pallina e colpito con una "" il giudice di sedia . Immediata la squalifica del giocatore, numero 140 del ranking ...

SHANGAI (Cina) - Stefano Napolitano ha superato le qualificazioni del Masters 1000 di Shangai: l'italiano avanza in modo rocambolesco. Il numero 253 della classifica Atp era sul 6-6 del secondo decisi ...L’australiano è stato squalificato nella sfida decisiva delle qualificazioni per il Masters 1000 cinese contro il tennista italiano ...