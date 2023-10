Pagelle Italia-Ucraina 3-0 volley | Michieletto implacabile! Lavia prezioso | Mosca poco efficace in attacco

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sono bastati 75? all’per battere 3-0 l’temuta alla vigilia ma che non si è confermata sui livelli che le avevano permesso di demolire l’Iran lunedì notte. Gli azzurri sono stati attentissimi a muro, molto efficaci in, soprattutto sulla fase punto, hanno limitato gli errori ed hanno fatto leva su unche, dopo aver stentato nel match d’esordio, ha spiccato il volo e anche oggi è stato top scorer ed MVP. Solo nel finale del primo set si è vissuto un pizzico di incertezza quando gli ucraini, sotto di 5 punti, sono riusciti a pareggiare il conto a quota 22 grazie ad alcune battute molto efficaci ma l’non si è scomposta, ha vinto il set e da lì in poi è stata di fatto una passeggiata per gli azzurri che hanno messo costantemente in difficoltà i rivali grazie alla ...