Ottobre Rosa 2023 Lazio | come usufruire degli screening gratuiti

Leggi su funweek

(Di martedì 3 ottobre 2023)ogni anno è arrivato il mese della prevenzione del tumore al seno,. In questo periodo sarà possibile utilizzare glia disposizione in ogni regione italiana. Di seguito tutti i dettagli sulle modalità per accedere ai servizi per le donne dai 45 anni nelnel: tutti i dettagli La campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria è iniziata. Anche ilsi tinge diper la lotta contro il tumore al seno per cui ogni anno vengono messi a disposizionead una ...