Ottobrata italiana | mai così caldo in autunno | meteo oggi e domani

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non si ricorda un inizio di ottobrerovente soprattutto al Centro-Nord Ancoraanomalo su tutta l’Italia, con picchi di 30-33°C ovunque da Nord a Sud. Non si ricorda un inizio di ottobrerovente soprattutto al Centro-Nord. E’ in arrivo però un piccolo disturbo che è previsto tra: qualche nuvola in più sulla Liguria e sul Triveneto con qualche rovescio a ridosso delle Alpi orientali. Da giovedì però l’Anticiclone Apollo tornerà ancora più prepotente con nuovi picchi diafricano durante il weekend 7-8 ottobre. Ilestremo riguarda anche l’Europa con tantissimi nuovi record: in Spagna si superano i 38 gradi, in Francia i 35°C, ma abbiamo anche 25-26 gradi dall’Inghilterra ai Paesi Bassi e al Belgio, e localmente anche in Germania, ...